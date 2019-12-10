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سعر الدولار و العملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 من السوق السوداء

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وتباينت اسعار الصرف اليوم اما الدينار الليبي مابين الارتفاع والانخفاض في التعاملات اليوم وفيما يلي مؤشر الاسعار عبر الجدول التالي:

الدولار الامريكي-طرابلس 3.955 دينار
الدولار الامريكي-زليتن 3.965 دينار
اليورو 4.37 دينار
الجنية الإسترليني 5.09 دينار
الليرة التركية 0.68 دينار
الدينار التونسي 1.38 دينار
الجنية المصري 0.225 دينار
الدولار الكندي 2.60 دينار
الدينار الأردني 5.47 دينار
حوالات دبي-تركيا 3.995 دينار
كسر الذهب عيار 18 136 دينار
كسر الفضة 1.67 دينار

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