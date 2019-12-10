أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم في السوق الموازي العملة سعر البيع سعر الشراء الدولار الامريكي 3.955 دينار 3.945 دينار اليورو 4.37 دينار 4.29 ينار الجنية الاسترليني 5.12 دينار 5.04 دينار الليرة التركية 0.68 دينار 0.60 دينار الدينار التونسي 1.38 دينار 1.30 دينار الجنية المصري 0.225 دينار 0.217 دينار الدينار الاردني 5.50 دينار 5.42 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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