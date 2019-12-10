أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2019، القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|3.955 دينار
|3.945 دينار
|اليورو
|4.37 دينار
|4.29 ينار
|الجنية الاسترليني
|5.12 دينار
|5.04 دينار
|الليرة التركية
|0.68 دينار
|0.60 دينار
|الدينار التونسي
|1.38 دينار
|1.30 دينار
|الجنية المصري
|0.225 دينار
|0.217 دينار
|الدينار الاردني
|5.50 دينار
|5.42 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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