بلدية طبرق تغلق ثلاثة مخابز لمخالفتها الشروط الصحية

أخبار ليبيا 24 -خاص

أغلق رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية، اليوم الثلاثاء، ثلاثة مخابز خلال جولة تفتيشية قام بها في حي الأندلس وشارع صلاح الدين.

وأكد بوالخطابية، لأخبار ليبيا ،24 أن هذه المخابز لا تتقيد بالشروط الصحية وعدم إبراز الرخصة في مكانها داخل المخبز، كذلك فإن أحد هذه المخابز يديره مهاجرين غير شرعيين.

وأصدر بوالخطابية، تعليماته إلى لجنة المخابز بالمرور على المخابز وتغريم كل المخالفين بالغرامات التي ينص عليها القانون.

وشدد بوالخطابية، على لجنة المخابز في جهاز الحرس البلدي بضرورة التفتيش اليومي على صلاحية الطواجين ووزن الرغيف ونظافة المخابز والتفتيش على الإجراءات الخاصة بالخبازين وإحالة المهاجرين إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

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