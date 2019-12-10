الدينار يخسر جزءاً من قيمته أمام العملات

ارتفعت أسعار صرف العملات العربية والأجنبية في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن مع عودة التداولات اليوم الثلاثاء.

وبيع الدولار بـ3.960 دنانير مرتفعا ما مقداره قرشين أما اليورو فقد بيع بسوق المشير بطرابلس عند الساعة 15:00بـ4.370 دنانير مرتفعاً 3 قروش، وشملت حالة الارتفاع الذهب كسر عيار 18 وبيع الغرام الواحد منه بـ138 دينار.

اما فيما يخص العملات الأخرى فقد استقر الجنيه المصري عند 0.220 قرش وارتفعت الليرة التركية ما مقداره قرشا واحدا وتم تداولها على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا بـ0.680 قرشا لليرة كما ارتفعت قيمة الدينار التونسي أمام الدينار بمنطقة راس اجدير الحدودية إذ بيع بـ1.380 دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية