«تات نفت» فرع ليبيا تستأنف نشاطها في منطقة الحمادة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن استئناف شركة “تات نفت” فرع ليبيا لنشاطها الاستكشافي في منطقة الحماده، ابتداء من يوم الجمعة الـ6 ديسمبر الجاري.

وأوضحت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن شركة “تات نفت” قامت بتكليف الشركة العربية لخدمات الاستكشاف الجيوفيزيائي AGESCO، بإجراء مسوحات سيزميه للقطعة 4/82 الواقعة بحوض غدامس، وذلك من أجل استكمال برنامج المسح السيزمي لمساحة 200 كيلومتر مربع الذي توقف عن التنفيذ عام 2014.

من جانبه صرح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلا: نحن سعداء جدا بهذه الخطوة وعودة شركة تات نفت لمزاولة نشاطها في حوض غدامس، وهو الأمر الذي يعزز الثقة بقطاع النفط والغاز ويصب في مصلحة الاقتصاد الليبي.

