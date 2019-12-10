صرف مرتبات نوفمبر لموظفي “المؤقتة”

قال رئيس قسم السيولة النقدية في مصرف ليبيا المركزي بمدينة البيضاء رمزي الآغا، في منشور على موقع فيسبوك أن المصرف قام بتسييل مرتبات العاملين في القطاع العام التابعين للحكومة المؤقتة عن شهر نوفمبر لحساب وزارة المالية.

وكان وزير المالية بالمؤقتة كامل الحاسي، طالب قبل أيام مكاتب المراقبة في كافة المؤسسات العامة بضرورة إنجاز مرتبات العاملين على ألّا تتجاوز يوم 25 من كل شهر لتتمكن الجهات المختصة من صرفها ومتابعة الإجراءات القانونية.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة المؤقتة حاتم العريبي في تصريح سابق لقناة 218، أن إجمالي قيمة المرتبات يبلغ 400 مليون دينار شهريا لكافة العاملين في القطاعات، تُحيل منها حكومة الوفاق 177 مليون شهريا، مشيرا إلى أن هذه القيمة لا تشمل مستحقات أفراد قوات الجيش الوطني.

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