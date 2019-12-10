توتال تستحوذ على حصة ماراثون بامتيازات الواحة

وافقت المؤسسة الوطنية للنفط، الثلاثاء، على استحواذ شركة توتال الفرنسية لحصة شركة ماراثون أويل في امتيازات الواحة البالغة 16.33 بالمئة، لتبقى حصة المؤسسة 59.18 بالمئة بهذه الامتيازات.

ووفق بيان للمؤسسة، فإن الصفقة تتضمن استثمار توتال 650 مليون دولار في تطوير امتيازات الواحة لزيادة الإنتاج بقرابة 180 ألف برميل في اليوم، وحصول المؤسسة على 150 مليون دولار أمريكي لدعم برامج المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، إن توتال ستقوم بتوفير التقنيات والخبرات اللازمة للتمكّن من رفع الإنتاج، لذلك تعتبر المؤسسة شركة توتال مؤهلة أكثر من غيرها للحصول على حصّة ماراثون من امتيازات الواحة.

ولفت صنع الله إلى أن خيار استحواذ ليبيا على حصة ماراثون يترتب عليه التزامات مالية كبيرة للتشغيل وتنفيذ خطط التطوير وزيادة الإنتاج، مع حتمية الالتزام بالدفع في الوقت المحدد، وينعكس ذلك على صافي الربح وفترة الاسترداد.

ونص الاتفاق على تخصيص 150 مليون دولار أمريكي تخصص لدعم برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة تشرف على تنفيذها المؤسسة الوطنية للنفط بشكل مباشر، على أن تدفع توتال هذا المبلغ كمصاريف غير مستردة على مراحل مرتبطة بتطوير الامتيازات.

وبيّن صنع الله أن الشركة الفرنسية ستدفع 70 مليون دولار أمريكي مع بدء سريان الاتفاقية، و30 مليون دولار أمريكي بعد 21 يوما من الإنتاج المتواصل بحقل شمال جالو “منطقة 6 ي”، و30 مليون دولار أمريكي بعد 21 يوما من الإنتاج المتواصل بالقطعة م.ن 98، بالإضافة إلى ما يقارب 20 مليون دولار خلال السنوات الأربع القادمة.

وبعد هذه الاتفاقية، فإن المؤسسة الوطنية للنفط تملك 59.18 بالمئة من امتيازات الواحة، تشاركها كلّ من شركة توتال بنسبة 16.33 بالمئة، وكونوكو فيليبس بنسبة 16.33 بالمئة، وهس بنسبة 8.16 بالمئة. وتشرف شركة الواحة للنفط، وهي شركة مملوكة بالكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، على تشغيل هذه الامتيازات.

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