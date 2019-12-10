مؤسسة النفط توافق على شراء “توتال” لحصة “ماراثون” في امتيازات الواحة

أخبار ليبيا 24

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الثلاثاء، عن موافقتها على استحواذ شركة “توتال” الفرنسية على حصّة شركة “ماراثون أويل ليبيا” المحدودة، والتي تمثل 16.33% من امتيازات الواحة، وذلك بعد دراسات ومفاوضات طويلة وموافقات حكومية.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: “عندما قامت شركة توتال بشراء حصة شركة ماراثون في امتيازات الواحة من خلال الاستحواذ على شركة ماراثون أويل ليبيا بقيمة 450 مليون دولار، امتنعت المؤسسة عن الموافقة على هذا الإجراء إلى حين الانتهاء من دراسة الصفقة ومراجعتها وتقييمها من مختلف الجوانب القانونية والتعاقدية والمالية والاستثمارية”.

بالإضافة إلى “إمكانية وجدوى استحواذ المؤسسة أو جهات ليبية أخرى على تلك الحصة، والنظر فيما يمكن أن تضيفه شركة توتال فنيًا للامتيازات، وتنمويا واجتماعيًا للمناطق المجاورة لها، والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة لإتمام الصفقة”.

وأضاف صنع الله: “بعد مفاوضات ناجحة مع توتال، يسعدني إعلان موافقة المؤسسة على هذا الاتفاق، وذلك لسببين رئيسيين هما: أولًا أن شركة توتال التزمت باستثمار 650 مليون دولار في مشاريع تطوير امتيازات الواحة، وزيادة حجم الإنتاج من خلال مشروعين رئيسيين هما حقل شمال جالو والقطعة (م.ن 98)، الأمر الذي سيساهم في زيادة القدرة الإنتاجية بحوالي 180 ألف برميل يوميا”.

وأوضح صنع الله قائلا: “كما ستقوم بتوفير التقنيات والخبرات اللازمة للتمكّن من تحقيق هذه المستهدفات، ولهذا السبب تعتبر المؤسسة الوطنية للنفط أنّ شركة توتال في موقع يؤهّلها أكثر من غيرها للحصول على حصّة ماراثون من امتيازات الواحة؛ علما بأنّ المؤسسة لا تزال تملك 59.18 بالمئة من امتيازات الواحة”.

وبيّن صنع الله قائلا: أن “الدراسات أوضحت أن سيناريو خيار استحواذ الدولة الليبية على حصة ماراثون وإن كان سيزيد ظاهريًا من إجمالي عوائد الجانب الليبي، إلا أنه في المقابل ستترتب علي الجانب الليبي جراء ذلك الخيار التزامات مالية كبيرة للتشغيل وتنفيذ خطط التطوير وزيادة الإنتاج، مع حتمية الالتزام بالدفع في الوقت المحدد وانعكاس جميع ذلك على صافي الربح وفترة الاسترداد، مع الأخذ بعين الاعتبار الأولويات الحكومية الأخرى في الإنفاق والفرص الاستثمارية الأخرى المتاحة للمؤسسة”.

وأشار رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، إلى “أنّه لا يوجد أي شريك محلّي له الإمكانيات المالية والتقنية اللازمة لتطوير الامتيازات وزيادة الإنتاج، خصوصا أن الأمر لا ينحصر فقط في قيمة شراء الحصة بل وأيضاً في توفير الاستثمارات التشغيلية والتطويرية المترتبة على مشتري الحصة لتنفيذ الخطط الموضوعة في هذا الجانب”.

وعن السبب الثاني الذي دفع المؤسسة إلى الموافقة على هذا الاتفاق، أوضح مصطفى صنع الله قائلا: “لقد اشترطنا منحة توقيع بمبلغ قدره 150 مليون دولار أمريكي تخصص لدعم برامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة، وذلك إيمانا منّا بأهمية تنفيذ مشاريع تنموية ملموسة”.

وأكد صنع الله: أن المؤسسة الوطنية للنفط ستشرف بشكل مباشر على تنفيذ تلك المشاريع بما يتماشى مع المعايير والقيم التي تتبناها في دعمها للمناطق المجاورة لعملياتها، مضيفا أن “شركة توتال أظهرت حسن النية والتزامًا حقيقيًا من خلال موافقتها على هذا الطلب، وسأوافيكم بالمزيد من التفاصيل حول هذا الأمر في الوقت المناسب”، معلنا مباشرة العمل على تطوير خطط هذه البرامج والمشاريع.

ونوه صنع الله، إلى أنه سيتم دفع المبالغ المخصصة لبرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة من قبل شركة توتال كمصاريف غير مستردة على مراحل مرتبطة بتطوير الامتيازات، بحسب ما نشرت المؤسسة الوطنية للنفط على موقعها الإلكتروني.

ولفت صنع الله، إلى أنه سيتم دفع 70 مليون دولار أمريكي مع بدء سريان الاتفاقية، و30 مليون دولار بعد 21 يوما من الإنتاج المتواصل بحقل شمال جالو “منطقة 6 ي”، و30 مليون دولار بعد 21 يوما من الإنتاج المتواصل بالقطعة (م.ن 98)، بالإضافة إلى ما يقارب 20 مليون دولار ستدفع خلال السنوات الأربع القادمة، وسيعلن عن المزيد من المعلومات بعد توقيع اتفاق مفصّل خلال الأشهر الثلاثة القادمة.

الجدير بالذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط تملك 59.18% من امتيازات الواحة، تشاركها كلّ من شركة “توتال” بنسبة 16.33%، وشركة “كونوكو فيليبس” بنسبة 16.33%، وشركة “هس” بنسبة 8.16%، وستشرف شركة الواحة للنفط التابعة للمؤسسة على تشغيل هذه الامتيازات.

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