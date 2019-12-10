وقف التصدير في الهلال النفطي لسوء الطقس

قال مصدر ملاحي يعمل في منطقة الهلال النفطي لقناة “218”، إن الموانئ النفطية بالمنطقة أغلقت الحركة أمام الناقلات مساء الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية التي رافقها زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

يشار إلى أن ليبيا تصدر 1.250 مليون برميل من النفط الخام يوميا، حيث تصل نسبة مساهمة إيرادات مبيعات النفط والغاز بنحو 95 في المئة من تمويل الخزانة العامة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في تصريح سابق، إن ادارته تتوقع تحصيل نحو 20 مليار دولار إيرادات عامة عن السنة الحالية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية