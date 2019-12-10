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وقف التصدير في الهلال النفطي لسوء الطقس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

قال مصدر ملاحي يعمل في منطقة الهلال النفطي لقناة “218”، إن الموانئ النفطية بالمنطقة أغلقت الحركة أمام الناقلات مساء الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية التي رافقها زيادة سرعة الرياح وارتفاع الأمواج.

يشار إلى أن ليبيا تصدر 1.250 مليون برميل من النفط الخام يوميا، حيث تصل نسبة مساهمة إيرادات مبيعات النفط والغاز بنحو 95 في المئة من تمويل الخزانة العامة.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، في تصريح سابق، إن ادارته تتوقع تحصيل نحو 20 مليار دولار إيرادات عامة عن السنة الحالية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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