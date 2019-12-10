عماري يطلع على “التجهيزات النهائية” لافتتاح معيتيقة

اطلع عضو المجلس الرئاسي الدكتور محمد عماري، خلال لقاء مع وزير المواصلات المفوض بحكومة الوفاق ميلاد معتوق، اليوم الثلاثاء، “التجهيزات النهائية لافتتاح مطار معيتيقة وعودة الحركة الجوية فيه”.

ويأتي ذلك بعد يوم واحد من نفي مصدر لـ218 استئناف عمل شركات الطيران بالمطار يوم 12 ديسمبر، مؤكدا أن إنهاء الصيانة يحتاج وقت ليست قصير بعد أن تمت إزالة كامل مكاتب الشركات والحركة.

وقالت إدارة التواصل والإعلام، إن معتوق استعرض أمام عماري سير العمل في وزارة المواصلات، وما تقوم به الوزارة والجمعية العمومية للشركة الليبية الأفريقية للطيران القابضة من جهود لتحسين أدائها والشركات التابعة لها.

كما استعرض معتوق الجهود التي قامت بها الوزارة في ملف إجراءات طلبة الطيران التجاري والمراقبة الجوية مع ديوان المحاسبة، وما وصلت إليه في مشروع مركز الملاحة الجوية البديل.

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