ارتفاع سعر سهم أرامكو 10% عن سعر الاكتتاب العام عند انطلاق تداولاته

أفادت وكالة “رويترز” بارتفاع سعر سهم أرامكو 10% عن سعر الاكتتاب العام عند انطلاق تداولاته اليوم الأربعاء.

وتم عرض أسهم أرامكو السعودية عند 35.2 ريال (9.39 دولار) للسهم الواحد في مزاد علني ما قبل السوق اليوم، أي أعلى بنسبة 10% من سعر الاكتتاب العام الأولي البالغ 32 ريال، وفقا لبيانات شركة ريفنتيف. وقامت شركة النفط العربية السعودية “أرامكو”، التي تصدر أسهمها لأول مرة في سوق الأوراق المالية، في الساعة السابعة والنصف بتوقيت غرينتش، بتسعير الطرح العام الأولي القياسي (IPO) الأسبوع الماضي، حيث جمعت 25.6 مليار دولار. وأشارت وسائل إعلام سعودية، إلى أن افتتاح سهم أرامكو عند 35.2 ريالا يرفع تقييم الشركة إلى 1.88 تريليون دولار

