الوطنية للنفط توافق على شراء توتال لحصة امتيازات

الواحة

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط شراء شركة توتال لحصة

ماراثون في امتيازات الواحة والتي تمثل 16.33 بالمئة من امتيازات الواحة، الأمر

الذي سيساهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة قرابة 180 ألف برميل يوميا.

وأضافت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية، الثلاثاء، أن توتال

ستقوم باستثمار 650 مليون دولار في مارثون الواحة، لتطوير وزيادة الانتاج في حقلي “شمال جالو” و

“القطعة م.ن 98”.

وأوضحت المؤسسة أن الصفقة تمنح المؤسسة الوطنية

للنفط 150 مليون دولار أمريكي لدعم برامج

المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية.

وصرح في هذا الصدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع

الله أنه سيتم دفع المبالغ المخصصة لبرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية

المستدامة من قبل شركة توتال كمصاريف غير مستردة على مراحل مرتبطة بتطوير

الامتيازات.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تملك 59.18 بالمئة من

امتيازات الواحة، تشاركها كلّ من شركة توتال بنسبة 16.33 بالمئة، وكونوكو فيليبس

بنسبة 16.33 بالمئة، وهس بنسبة 8.16 بالمئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية