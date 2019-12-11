اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 11 ديسمبر 2019

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا :

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الاربعاء 11 ديسمبر  2019، القيم الآتية:

اسعار العملات اليوم في السوق الموازي
العملة سعر البيع سعر الشراء
الدولار الامريكي 3.945 دينار 3.935 دينار
اليورو 4.37 دينار 4.29 ينار
الجنية الاسترليني 5.12 دينار 5.04 دينار
الليرة التركية 0.68 دينار 0.60 دينار
الدينار التونسي 1.38 دينار 1.30 دينار
الجنية المصري 0.225 دينار 0.217 دينار
الدينار الاردني 5.50 دينار 5.42 دينار

يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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