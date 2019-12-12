اقتصاد

شركة مليتة للنفط والغاز تعلن إعادة تشغيل حقل الفيل

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا، إعادة تشغيل حقل الفيل النفطي، والعودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية، بعد توقف دام ستة أيام، نتيجة الإقفال الغير قانوني لأحد الصمامات الواقعة على خط التصدير.

وأوضحت الشركة، أن عملية إعادة تشغيل الحقل، تمت بعد دعم مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، من الإدارة العامة للعمليات وإدارة الحقل والفريق المكلف، الذي قام بالكشف عن الصمام المقفل وإعادة فتحه من جديد.

وثمنت شركة مليتة للنفط والغاز، كل من ساهم في إعادة تشغيل حقل الفيل النفطي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هذا اسمه ليس بحقل الفيل …!!!
    والذي سماه بحقل الفيل / تم إعدامه بطلقات في الرأس بتثبيت السلاح .
    ___________________•
    ويعتبر موسسة ليبية نفطية – حقل الصحراء الغربية . فرع من فروع الشركة العامة اللببية لمؤسسة النفط .

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