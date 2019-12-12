شركة مليتة للنفط والغاز تعلن إعادة تشغيل حقل الفيل

أعلنت شركة مليتة للنفط والغاز فرع ليبيا، إعادة تشغيل حقل الفيل النفطي، والعودة إلى معدلات الإنتاج الطبيعية، بعد توقف دام ستة أيام، نتيجة الإقفال الغير قانوني لأحد الصمامات الواقعة على خط التصدير.

وأوضحت الشركة، أن عملية إعادة تشغيل الحقل، تمت بعد دعم مجلس الإدارة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وبالتنسيق مع الجهات المختصة، من الإدارة العامة للعمليات وإدارة الحقل والفريق المكلف، الذي قام بالكشف عن الصمام المقفل وإعادة فتحه من جديد.

وثمنت شركة مليتة للنفط والغاز، كل من ساهم في إعادة تشغيل حقل الفيل النفطي.

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