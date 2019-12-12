العيساوي: نعمل على تحقيق الحماية الفعلية للمستهلك في ليبيا

عقد وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق علي العيساوي، اجتماعا بحضور كل من مدير إدارة الجودة وحماية المستهلك، مدير إدارة الشؤون التجارية بالوزارة، مندوبين عن المصلحة العامة للجمارك، الهئية الوطنية لمكافحة الفساد، المركز الوطني للمواصفات و المعايير القياسية، جهاز الحرس البلدي، وإدارة شؤون الاصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي، اتحاد جمعيات المستهلك ، منظمة الرقيب الليبية لحماية المستهلك.

وأوضح العيساوي خلال الاجتماع، أن تحقيق الحماية الفعلية للمستهلك، تحتاج لتكاثف الجهود والتعاون بين كافة الجهات المسؤولة التشريعية والتنفيذية والرقابية وذات العلاقة من مؤسسات المجتمع المدني، على العمل لتفعيل عدد من اللوائح والتشريعات التي تساعد بشكل كبير على تحقيق الحماية للمستهلك.

وأضاف وزير الاقتصاد والصناعة في حكومة الوفاق، إن تكاثف الجهود، يضمن الحصول على سلع وخدمات ذات جودة عالية، مشددا على ضرورة العمل على إنشاء غرفة اتصال تضم كافة الجهات ذات العلاقة، لتكون في عمل متواصل وتشكيل لجنة فنية مشتركة بالخصوص، تعمل على الجانب الفني والإعلامي بتوعية وإرشاد المستهلك بكافة الوسائل الإعلامية المتاحة.

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