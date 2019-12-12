بلدية أبو سليم تعقد اجتماعا مع مدراء مصرف الوحدة

عقدت بلدية أبوسليم، اجتماعا تقابليا، حضره بعض مدراء الإدارات مصرف الوحدة،منهم نائب مدير إدارة الفروع بمنطقة طرابلس ومدير إدارة الخدمات الإلكترونية ومدير وحدة التسويق.

وتطرق الاجتماع، إلى تأسيس شراكة مستقبلية في مجال الخدمات المصرفية والإلكترونية وتقديم بعض المنتوجات المصرفية الالكترونية، التي سيتم تفعيلها في الفترة القريبة، إضافة لسبل فتح فروع بداخل النطاق البلدي، ودعم البلدية في مجال الإدارة الإلكترونية.

وعرض الاجتماع، مقترح البلدية بإنشاء صالة إلكترونية مصرفية بمعايير عالمية، إضافة إلى الإطلاع على كافة الخدمات المقدمة من قبل المصرف خاصة الالكترونية، ضمن إطار الشراكة والتنسيق مع القطاعات الخدمية التي تمس المواطن مباشرة.

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