شحنات سيارات وحديد تسليح تصل ميناء الخمس

وصلت إلى ميناء الخمس سفن تجارية محملة ببضائع وسلع مختلفة ووفقا لبيانات حديثة نشرتها إدارة الميناء أوضحت وصول ناقلة السيارات “زيران” التابعة للوكيل الملاحي شركة المرجان وعلى متنها 180 سيارة مستعملة.

كما استقبل ميناء الخمس سفينة الحبوب “اب لون” التابعة للوكيل الملاحي شركة الأفق اللامع التي رست على الرصيف رقم 12-3، تمهيدا لتفريغ حمولتها المكونة من 5000 آلاف طن من حبوب “الذرة الصب”.

واستقبل الرصيف 12 السفينة “فاطمة ام ” المحملة بنحو 4000 طن من حديد التسليح، بحسب البيانات المُعلنة من قبل إدارة الميناء.

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