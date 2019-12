15 مليار يورو موازنة تونس لعام 2020

صادق البرلمان التونسي على قانون المالية الجديد الذي تضمن موازنة البلاد لعام 2020، والتي بلغت 47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو).

وسجلت قيمة موازنة عام 2020 ارتفاعا بـ9.5% مقارنة بموازنة عام 2019، وبلغت 47.2 مليار دينار (نحو 15 مليار يورو) وتشمل 8.8 مليار دينار قروضا خارجية. وتهدف الموازنة الجديدة إلى خفض العجز إلى 3% مقارنة بـ3.5 % في 2019، وتتضمن استقرارا في مستوى الدين بـ74% من إجمالي الناتج الداخلي. يشار إلى أن نسبة الدين بلغت 77% في عام 2018، وفقا لصندوق النقد الدولي الذي منح في 2016 قرضا لتونس بقيمة 1.6 مليار دولار يمتد على 4 سنوات، مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة، ويجري سداده اعتبارا من 2020. وتواجه تونس منذ ثورة 2011 أزمة اقتصادية متواصلة، مع ارتفاع المطالب الاجتماعية.

