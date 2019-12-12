سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الخميس 12ديسمبر 2019، الساعة القيم الآتية:

الدولار الأمريكي-طرابلس 3.945 دينار

الدولار الأمريكي-زليتن 3.945 دينار

اليورو 4.385 دينار

الجنية الإسترليني 5.15 دينار

الليرة التركية 0.68 دينار

الدينار التونسي 1.38 دينار

الجنية المصري 0.23 دينار

الدولار الكندي 2.60 دينار

الدينار الأردني 5.50 دينار

حوالات دبي-تركيا 3.98 دينار

كسر الذهب عيار 18 137 دينار

كسر الفضة 1.67 دينار

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

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