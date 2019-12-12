انفراجة بـ”السيولة النقدية” في الجفرة

أفاد مراسل قناة 218، بتوفر سيولة نقدية لدى بعض فروع مصرف الجمهورية بمنطقة الجفرة، موضحا أن فرع المصرف بهون سيشرع في توزيع السيولة اعتبارا من الأحد المقبل وحتى الخميس بسقف سحب قدره 500 دينار للفرد.

ومن المقرر أن يشرع فرع الجمهورية في سوكنة بتوزيع سيولة نقدية قدرها 300 دينار لكل شخص من الأحد حتى الأربعاء المقبلين بعد انقطاع دام لمدة سبعة أشهر.

بدوره خصص فرع المصرف في ودان لعملائه 300 دينار كسقف يمكنهم الحصول عليه اعتبارا من الأحد المقبل حتى يوم الاثنين من الأسبوع الذي يليه وفقا لجداول تضمنت أرقام تسلسلية لتنظيم طريقة الحصول على الأموال.

وتوفرت هذه السيولة النقدية نتيجة لجهود مؤسسات المجتمع المدني وخبراء الاقتصاد في المنطقة الذين توصلوا إلى اتفاق مع عدد من التجار وفروع المصارف بشأن إيداع أموالهم شريطة سحبها في أي وقت أو إجراء حوالات فورية للفروع الأخرى في مدن طرابلس وبنغازي ومصراتة.

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