اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج بين مؤسسة النفط ووينترشال

وقّعت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة وينترشال الألمانية المحدودة، الخميس، اتفاقيتين للاستكشاف وتقاسم الإنتاج للمنطقتين 91 و107 في حوض سرت.

وقالت المؤسسة في بيان، إن التوقيع جاء تنفيذا لمذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 26 أغسطس 2010 بين المؤسسة والشركة، وبعد سلسلة من المفاوضات والحصول على الموافقات الحكومية اللازمة.

ونص الاتفاق، وفق البيان، على تحويل الامتيازين 96 و97 لشركة وينترشال إلى اتفاقيات استكشاف وتقاسم الإنتاج النمط الرابع بأثر رجعي اعتبارا من يوم 1 يناير 2008. وبذلك، يتم تمديد مدّتهما إلى عام 2036 (المنطقة 91، وهي الامتياز 96 سابقا) وعام 2037 بالنسبة للمنطقة (107) وهي الامتياز 97 سابقا.

وستقوم المؤسسة والشركة بإنشاء شركة مشغل مشتركة باسم “شركة السرير للعمليات النفطية”. وستشرف وينترشال على تشغيل المنطقتين المشمولتين في العقود بشكل متواصل لفترة انتقالية مدّتها 6 أشهر، لتتولّى شركة السرير للعمليات النفطية بعد ذلك مهمّة تشغيل المنطقتين خلفا لها.

وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الشركة على نفقتها بتنفيذ أعمال استكشافية تشمل حفر بئرين في منطقة التعاقد 107 وبئر في منطقة التعاقد 91. كما ستدفع وينترشال علاوة توقيع قدرها 100 مليون دولار عن الاتفاقيتين بالإضافة إلى 50 مليون دولار على مدى 10 سنوات ستخصص كلها لبرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تديرها المؤسسة الوطنية للنفط.

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