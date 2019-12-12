ليبيا المركزي ينفي الاخبار المتداولة عن صرف منحة ارباب الأسر

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مسؤول في مصرف ليبيا المركزي طرابلس أنه لا صحة للأخبار المتداولة حول قرب صرف منحة أرباب الأسر المتبقية للعام الحالي 2019 ، أو تعديل ضريبة النقد الأجنبي.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية أن صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بالنشر على أنها صفحة المصرف المركزي وتنشر أخباراً عارية عن الصحة ومغالطات.

وأفاد المصدر أن هذه الصفحة لا علاقة لها بمصرف ليبيا المركزي في طرابلس، مطالباً المواطنين عدم الانجرار وراء الإشاعات التي تنشرها مثل هذه الصفحات لأغراض شخصية.

وأشار المصدر إلى وجود عدد كبير من صفحات مزورة تنتحل صفة مصرف ليبيا المركزي، لافتا إلى أن مثل هذه المعلومات توجد فقط على الصفحة الرسمية للمصرف.

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