توقف الإنتاج يهدد مصنع البولي ايثيلين براس لانوف

حذر مجلس إدارة شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز من توقف الإنتاج في مصنع البولي ايثيلين بسبب أزمة لم توضح أطرافها بالاسم حول نقل المنتج للسوق المحلي.

واستنكرت شركة رأس لانوف في بيانها الصادر أمس الخميس هذه الخلافات، موضحة بأنها لن تسمح بعمليات الاحتكار في عمليات نقل المنتوج، مشيرة في الوقت ذاته بأن عمليات التنسيق تتم بين الزبون و شركات النقل المعتمدة.

وأكد مجلس الإدارة بقيادة شعبان بسيبسو أن الشركة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف وتهدف بذلك ضمان مشاركة متعددة في نقل المنتجات، مؤكدة في الوقت ذاته على شروعها في وضع ضوابط وآليات محددة تنظم بموجبه تسويق البولي ايثيلين وفقا للوائح والقوانين المحلية كما تطرق البيان إلى ارتفاع أسعار نقل الشحنات من المجمع الصناعي إلى الوجهات المحلية.

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