مؤسسة الاستثمار تطلق مشروع تقييم الاستثمارات

وقع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود أمس الخميس اتفاقية مشروعي التحول وتقييم الاستثمارات مع شركتي “ديلويت”، “أوليفر وايمان” في إطار تطبيقها لمعايير الحوكمة وتعزيز الشفافية.

واستعرض مسؤولي شركة دايلويت خلال فعاليات مراسم توقيع الاتفاقية خططهما لتقييم الأصول وإقفال الميزانيات الختامية للمؤسسة والجهات التابعة لها.

وكشفت شركة “اوليفر وايمان” عن خططها بشأن التنظيم الإداري وتحسين مستويات العمل المشترك، ووفقا للمكتب الإعلامي لمؤسسة الاستثمار الليبية فإن الشراكات الجديدة تأتي ضمن خطة استراتيجية وضعها مجلس الإدارة قبل 3 أشهر تضمنت إبرام عقود مع مؤسسات دولية رائدة في مجال الإدارة والاستثمار بينها مصارف وشركات استشارات دولية.

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