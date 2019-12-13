اقتصاد

مؤسسة الاستثمار تطلق مشروع تقييم الاستثمارات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقع رئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود أمس الخميس اتفاقية مشروعي التحول وتقييم الاستثمارات مع شركتي “ديلويت”، “أوليفر وايمان” في إطار تطبيقها لمعايير الحوكمة وتعزيز الشفافية.

واستعرض مسؤولي شركة دايلويت خلال فعاليات مراسم توقيع الاتفاقية خططهما لتقييم الأصول وإقفال الميزانيات الختامية للمؤسسة والجهات التابعة لها.

وكشفت شركة “اوليفر وايمان” عن خططها بشأن التنظيم الإداري وتحسين مستويات العمل المشترك، ووفقا للمكتب الإعلامي لمؤسسة الاستثمار الليبية فإن الشراكات الجديدة تأتي ضمن خطة استراتيجية وضعها مجلس الإدارة قبل 3 أشهر تضمنت إبرام عقود مع مؤسسات دولية رائدة في مجال الإدارة والاستثمار بينها مصارف وشركات استشارات دولية.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • ماذا اعطانا الله لكي نعطيكم –
    اذهب انت وربك فقاتلا انا نحن قاعدون …
    انزل علينا كتاب نقروءه … او كسفا من السماء – لو كان فيه الخير لأنزل الله عليه كنز ……

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