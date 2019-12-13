أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2019، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 3.96 دينار (غرف الواتساب والفايبر)

الدولار الامريكي – بنغازي 3.98 دينار (غرف الواتساب والفايبر)

اليورو 4.385 دينار

الجنية الإسترليني 5.15 دينار

الليرة التركية 0.68 دينار

الدينار التونسي 1.38 دينار

الجنية المصري 0.24 دينار

الدولار الكندي 2.60 دينار

الدينار الأردني 5.50 دينار

حوالات دبي-تركيا 3.99 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ137 دينار

كسر الفضة 1.67 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.55 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.00 الجمهورية – 4.01 التنمية دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.