عودة تدريجية للعمل بالموانيء النفطية

تشهد الموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي عودة تدريجية، بعد أن أغلقت مجالها أمام الناقلات منذ الثلاثاء الماضي بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج على الرغم من إعادة فتحها لساعات في اليوم التالي قبل أن تعود وتغلق سريعا خوفا من وقوع أي حادث يكرر شبح أتلنتيك بيتش التي جنحت أوائل هذا العام في طرابلس بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأكد مصدر ملاحي لــ218 أن ميناء الزويتينة النفطي سيفتح مجاله البحري مجددا غدا الأحد مشيرا إلى إمكانية عودة العمل البحري أمام ناقلات النفط في ميناء البريقة يوم الاثنين ليستقبل نقالتين واحدة تتجهز لتعبئة ديزل والأخرى تستعد لشحن زيت ثقيل.

من جهتها أعلنت إدارة ميناء السدرة أمس الجمعة عن دخول ناقلة النفط (سايبريوس) لتشحن مليون برميل متجهة إلى إسبانيا كما توقعت وصول الناقلة “اس سي اب سيان” في 25 من الشهر الجاري لتشحن أكثر من 600 ألف برميل دون الكشف عن وجهتها.

وتأتي العودة التدريجية تأكيدا لما انفردت به 218 الأسبوع الماضي بعد ما علمت من مصادرها الخاصة بمنطقة الهلال النفطي بوقف الصادرات التي تعد الرافد الأول للخزانة العامة بنسبة تمويل تصل إلى95%.

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