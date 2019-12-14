البريقة: المحروقات متوفرة رغم إصابة خزان الديزل

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، السبت، توفر المحروقات

بشكل طبيعي في جميع محطات التوزيع، على الرغم من إصابة الخزان رقم “120”

الخاص بوقود الديزل بمستودع طرابلس النفطي

بعيار ناري.

وأضافت شركة البريقة، عبر موقعها الرسمي ،أن فرق الطوارئ

باشرت صيانة الخزان، واتخذت الإجراءات الأولية المتمثلة في تفريغ الخزان، ونقل

الوقود، والسيطرة على التسرب.

وأدانت الشركة الاعتداءات على منشآتها وتهديد حياة

العاملين فيها.

يذكر أن

المؤسسة الوطنية للنفط أكدت أن الاشتباكات الدائرة بالقرب من المنشآت النفطية، من

شأنها أن تشكل خطرا على سلامة الموظفين، وقد تتسبب أضرارا اقتصادية وبيئية كبيرة

للبلاد

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