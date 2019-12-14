غريان: المحاسبة والمالية تبحثان التلاعب المصرفي

بحث رئيس ديوان المحاسبة بطرابلس خالد شكشك مع وكيل وزارة المالية بحكومة الوفاق؛ آخر المستجدات حول موضوع حالات التلاعب في الحساب المصرفي الخاص بمراقبة الخدمات المالية ببلدية غريان.

وتم خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الديوان الخميس، الاتفاق على ضرورة وضع حل عاجل لصرف المرتبات المتأخرة بالبلدية والعمل على فتح حساب جديد ونقل رصيد الحساب المجمد إليه من قبل وحدة المعلومات المالية بمصرف ليبيا المركزي كإجراء احترازي خلال الأسبوع الجاري، وذلك بعد مناقشة حادثة التزوير والاختلاس التي تمت على الحساب المذكور، والتى أدت إلى إيقاف عدد من المسؤولين وإحالتهم إلى التحقيق.

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