الوطنية للنفط تبرم اتفاقيتين للاستكشاف وتقاسم الإنتاج بحوض سرت

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط توقيعها اتفاقيتين مع شركة فينترسهال الألمانية للاستكشاف وتقاسم الإنتاج للمنطقتين 91 و 107 بحوض سرت، حتى عامي ألفين وستة وثلاثين وسبعة وثلاثين.

هذا وتنص الاتفاقية الموقعة على تحويل امتيازين لشركة فينترسهال إلى اتفاقيات استكشاف وتقاسم للإنتاج بأثر رجعي اعتبارا من شهر يناير عام ألفين وثمانية؛ وتمديد مدتهما إلى العامين المذكورين، وإنشاء شركة مشغل مشتركة باسم “شركة السرير للعمليات النفطية”، حيث ستدفع شركة فينترسهال علاوة توقيع عن الاتفاقيتين قدرها 100 مليون دولار، بالإضافة إلى 50 مليون دولار أخرى على مدى 10 سنوات ستخصص لبرامج ومشاريع المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة التي تديرها المؤسسة الوطنية للنفط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار