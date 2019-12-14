“الجمهورية” بتاجوراء يعلن توفر السيولة النقدية

أعلن مصرف الجمهوريّة فرع تاجوراء الوسط عن توفّر سيولة نقديّة اعتبارا من غد الأحد منوّها بأنّ سقف السحب 5 آلاف دينار للفرد.

وشدد المصرف على أنّ العمليات المصرفيّة الخاصة بالحصول على الأموال مقتصرة فقط على العملاء داخل الفرع.

ويأتي توفّر السيولة للأسبوع الثاني على التّوالي حيث أعلن الفرع ذاته مطلع الأسبوع الماضي عن إمكانيّة السحب بنفس القيمة مشدّدا على ضرورة إحضار إثبات شخصيّة للعملاء الموكلين لتمكينهم من إتمام الإجراءات القانونيّة والحصول على الأموال.

وتشهد المصارف التجاريّة انفراجة محدودة على صعيد توفّر النقد المحلّي بعد إيداعات التجّار والمواطنين مقابل حصولهم على الدّولار.

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