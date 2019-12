رئيس المجلس الرئاسي يستعرض مشاريع «توتال» في ليبيا وخُططها لتطوير الإنتاج

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، السبت، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة، كل من رئيس مجلس إدارة شركة توتال الفرنسية للنفط والغاز باتريك بوياني، ورئيس عمليات الشرق الأوسط ستيفين ميشيل.

وأفاد المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، بأن اللقاء الذي عُقِد بمقر إقامة السراج، تناول مشاريع الشركة في ليبيا وخططها لتطوير الإنتاج. وطالب رئيس المجلس الرئاسي، التزام الشركة بدعم برامج التنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

