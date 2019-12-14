السراج يدعو توتال لدعم التنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية

دعا فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي شركة توتال الفرنسية للنفط إلى بدعم برامج التنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

وبحسب المكتب الإعلامي للوفاق، فقد جاءت دعوة السراج خلال لقاء جمع السراج مع رئيس مجلس إدارة شركة توتال والغاز باتريك بوياني، ورئيس عمليات الشرق الأوسط السيد ستيفين ميشيل في الدوحة، على هامش مشاركة السراج في منتدى الدوحة.

وناقش السراج مع مسؤولي توتال مشاريع الشركة في ليبيا وخططها لتطوير الإنتاج، حسبما أشار مكتب الإعلام.

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