لماقوري: بيانات المركزي لإيرادات الجمارك غير صحيحة

اأكد مدير مكتب الإعلام بمصلحة الجمارك “فهمي الماقوري” اليوم السبت في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية أن ما أصدره مصرف ليبيا المركزي بشأن إيرادات مصلحة الجمارك من يناير الماضي إلى نهاية نوفمبر هي بيانات غير صحيحة اذ بلغت إيرادات الجمارك حتي شهر نوفمبر لأكثر من 309 مليون دينار وليس كما ذكر المركزي 257 مليون.

وأضاف أن المصلحة في اجتماعها السنة الماضية قد خاطبت المركزي لا ستلام البيانات من المصلحة ذاتها ولكن دون جدوى، حيث استمر المركزي في كل مرة إصدار معلومات مغلوطة.

كما اوضح” الماقوي” أن العجز الذي أصدره المركزي لا يماثل الموجود في منظومة المصلحة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية