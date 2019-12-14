السراج يطالب شركة “توتال” بدعم برامج التنمية بمناطق العمليات النفطية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، شركة “توتال” الفرنسية للنفط والغاز بالالتزام بدعم برامج التنمية المستدامة بالمناطق المتاخمة للعمليات النفطية بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال اجتماع السراج مع رئيس مجلس إدارة شركة “توتال” باتريك بوياني، ورئيس عمليات الشرق الأوسط بالشركة ستيفين ميشيل، اليوم السبت على هامش في “منتدى الدوحة” بقطر.

وتناول الاجتماع مشاريع الشركة في ليبيا وخططها لتطوير الإنتاج، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط، قد أعلنت الثلاثاء الماضي عن موافقتها على استحواذ شركة “توتال” الفرنسية على حصّة شركة “ماراثون أويل ليبيا” المحدودة، والتي تمثل 16.33% من امتيازات الواحة.

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