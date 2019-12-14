تشغيل بئر جديد يرفع إنتاج ليبيا النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، إضافة 2500 برميل يوميا لمعدلات الإنتاج لحقل أبو الطفل التابع لشركة مليتة للنفط والغاز.

وأوضحت الشركة في بيان أن هذه الخطوة جاءت بعد تشغيل البئر الجديد “ك ك 6” بمنطقة التعاقد ( أ )، ووضعه على منظومة الإنتاج، مؤكدة الانتهاء من أعمال تركيب مجمع آبار جديد لربط الآبار بالمحطة الفرعية بالتركيب “ك ك”.

وأشار البيان إلى أنه تم تركيب وتوصيل خطين للإنتاج والاختبار لعدة آبار، مع تجهيز وصلات آبار مستقبلية بالمحطة، والتي من المستهدف حفرها وربطها في العام 2020 بعد اعتماد خطة التطوير من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

وتقدمت المؤسسة الوطنية للنفط، لرئيس وأعضاء لجنة ادارة المشغل والإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط ونظرائهم بشركة مليتة، وجميع من ساهم في هذا العمل بالشركة، بالشكر والتقدير على جهودهم لزيادة القدرة الإنتاجية.

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