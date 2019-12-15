وصعدت العقود الأميركية للذهب 0.6 بالمئة لتسجل عند التسوية 1481.20 دولار للأوقية، فيما تلقى الذهب دعما أيضا من هبوط الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى هبط البلاديوم 0.90 بالمئة إلى 1922.19 دولار للأوقية بعد أن لامس أعلى مستوى على الإطلاق عند 1979.95 دولار للأوقية.

وانخفض البلاتين 1.78 بالمئة إلى 927.07 دولار للأوقية، لكنه ينهي الأسبوع على مكاسب بحوالي 3.6 بالمئة.

وارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 16.96 دولار للأوقية، مسجلة أفضل أسبوع من المكاسب منذ نهاية أكتوبر.