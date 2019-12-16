مؤسسة النفط ببنغازي ترفض “التصرف الباطل” ببيع حصة ماراثون لتوتال

أخبار ليبيا 24

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، عن رفضها الشديد للتصرف الباطل المتخذ من قبل منتحل صفة رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، ببيع حصة شركة “ماراثون أويل ليبيا” الأمريكية إلى شركة “توتال” الفرنسية.

وقالت المؤسسة في بيان لها اليوم الإثنين، إن “كافة الحجج والأسباب التي بنيت عليها هذه الصفقة المريبة هي حجج واهية سيقت فقط لتبرير وشرعنة عملية البيع المشبوهة والمريبة كغيرها من الصفقات السابقة التي صنع الله تمريرها، وأن إتمامها على هذا النحو وبهذا الشكل لا يعني إلا المزيد الاستهتار والتفريط في ثروة البلاد والعبث بأهم قطاعات البلاد”.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه الصفقة “تحمل في مضمونها مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لقطاع النفط المعمول بها في ليبيا، والتي نصت صراحة على اختصاص وزير النفط أو الحكومة على تحديد الجهة التي لها حق التصرف في الحالات المشابهة لهذه الحالة”.

وأشارت المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي، إلى أن ذلك ما نص عليه قانون النفط رقم (25) لسنة 1955 وكذلك القانون رقم 24 لسنة 1970، إضافة إلى غيره من القوانين اللاحقة، التي تبنت موقفا مشابها لقانون النفط، مثل القرار رقم (10) لسنة 1979 بشأن إعادة تنظيم المؤسسة الوطنية للنفط، وفق ما ذكر البيان.

وأضاف البيان: “أن ما أشار إليه صنع الله بأن المؤسسة الوطنية للنفط لا تملك الموارد المالية، الأمر الذي يجعل من المتعذر عليها القيام بشراء حصة الشركة الأمريكية ماراثون، هي كلمة لا تحمل أي معنى من الحقيقة، وأنه بالإمكان تمويل هذه الصفقة لو كان لدى صنع الله ومن حالفه النية الصادقة على عدم التفريط في ثروات البلاد وبيعها دون مبرر اقتصادي في هذا التوقيت بالذات”.

واعتبر البيان، أن “تمرير المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس بيع الحصة دون اعتماد هذا الإجراء مخالف وفق القوانين المنظمة لقطاع النفط”، منوها إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي والمصارف الليبية يمكنها دون تردد الاستثمار في مثل هذه الصفقة المؤكدة الربحية.

وعبّرت المؤسسة في ختام بيانها، عن أسفها واستنكارها هذا الإجراء الذي يدلل على التهور واللا مسؤولية في اتخاذ القرارات الإستراتيجية والتفريط في ثروات البلاد”، مؤكدة أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية محليا ودوليا، التي من شأنها إعادة الحقوق لأصحابها وإيقاف التلاعب بموارد الشعب الليبي”.

وكان رئيس المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس مصطفى صنع الله، قد أعلن الثلاثاء الماضي، عن موافقة المؤسسة على استحواذ شركة “توتال” الفرنسية على حصّة شركة “ماراثون أويل ليبيا” المحدودة، والتي تمثل 16.33% من امتيازات الواحة، وذلك بعد دراسات ومفاوضات طويلة وموافقات حكومية.

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