إعادة حقل الغاني للإنتاج بقدرة إنتاجية ستصل إلى 8000 برميل في اليوم

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، بأن شركة الهروج للعمليات النفطية قد تمكنت الاثنين، من إعادة إنتاج حقل الغاني وبمعدل إنتاج يومي يصل إلى 5000 برميل في اليوم كمرحلة أولى.

ونوهت المؤسسة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن القدرة الإنتاجية لهذا الحقل ستصل في الفترة القادمة إلى 8000 برميل في اليوم.

يُشار أن المؤسسة الوطنية للنفط تملك حصة تبلغ 88 بالمئة من شركة الهروج للعمليات النفطية والتي تقوم بتشغيل الحقل نيابة عن المؤسسة، فيما تملك شركة سنكور الكندية حصة 12 بالمئة.

