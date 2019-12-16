ارتفاع جيد في إنتاج ليبيا النفطي

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، مساء الاثنين، إعادة حقل الغاني إلى الإنتاج بقدرة إنتاجية ستصل إلى 8000 برميل نفط يوميا، على أن يكون الإنتاج في المرحلة الأولى 5000 برميل يوميا.

وقالت المؤسسة في بيان، إن شركة الهروج للعمليات النفطية هي التي تمكنت من إعادة الحقل إلى الإنتاج، مقدرة مجهودات رئيس وأعضاء لجنة الادارة والإدارات المختصة بالشركة والمؤسسة ومستخدمي الحقل، لإنجاز هذا العمل.

وأشار البيان إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط تمتلك حصة تبلغ 88 بالمئة من شركة الهروج للعمليات النفطية والتي تقوم بتشغيل الحقل نيابة عن المؤسسة، فيما تملك شركة سنكور الكندية حصة 12 بالمئة حسب اتفاقية الابسا النمط الرابع المعتمدة سنة 2008.

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