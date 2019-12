مؤسسة النفط: القدرة الإنتاجية لحقل الغاني ستصل إلى ثمانية آلاف برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، أن شركة الهروج للعمليات النفطية تمكنت، يوم الإثنين، من إعادة إنتاج حقل الغاني بمعدل إنتاج خمسة آلاف برميل يوميا.

وأوضحت مؤسسة النفط، أن القدرة الإنتاجية للحقل ستصل إلى ثمانية آلاف برميل يوميا، خلال الفترة المقبلة، حسب بيان نشرته المؤسسة، اليوم، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وتمتلك مؤسسة النفط حصة تبلغ 88% من شركة الهروج للعمليات النفطية، التي تقوم بتشغيل الحقل نيابة عن المؤسسة، بينما تملك شركة سنكور الكندية 12% حسب اتفاقية «الابسا – النمط الرابع» المعتمدة العام 2008.

والسبت الماضي، بدأت المؤسسة تشغيل البئر الجديدة «ك ك 6» بمنطقة التعاقد (أ)، التابعة لحقل أبو الطفل، ووضعها على منظومة الإنتاج، بما يضيف نحو 2500 برميل لمعدلات الإنتاج اليومية لشركة مليتة للنفط والغاز.

ولفتت المؤسسة إلى تركيب وتوصيل خطين للإنتاج والاختبار للآبار «ك ك 1», و«ك»، و«ك ك 4» و«ذ ذ 1» والبئر الجديدة «ك ك 6»، مع تجهيز وصلات الآبار المستقبلية «ك ك 7»، «ك ك 8» بالمحطة، والتي من المستهدف حفرها وربطها في العام 2020 بعد اعتماد خطة التطوير Field Development Plan من قبل المؤسسة الوطنية للنفط.

