البيت الأبيض..إتفاق التجارة الإمريكي يضاعف الصادرات إلي الصين

أعلن مستشار الشؤون الاقتصادية للبيت الأبيض، لاري كودلو، أن اتفاق المرحلة الأولى حول التجارة مع الصين “جاهز تماما”، وأنه سيتيح مضاعفة الصادرات الأمريكية إلى الصين.

وقال كودلو للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الاثنين: “بكل تأكيد، الصفقة جاهزة وتم إنجازها”، معربا عن الأمل بأن يتم توقيع الاتفاق خلال الأسبوع الأول من يناير المقبل. وأشار كودلو إلى أن ترجمة الوثائق لا تزال مستمرة، لكنه لا يتوقع أي تعديلات على الصيغة النهائية للاتفاق. وأضاف أن المفاوضات حول المرحلة الثانية ستبدأ “قريبا جدا”، دون أن يذكر أي موعد محدد. وأشار إلى أن المرحلة الثانية ستتوقف على نجاح المرحلة الأولى، وأن الصفقتين مرتبطتان ببعضهما البعض. وفي حديث لقناة “فوكس نيوز”، أشار لاري كودلو إلى أن الاتفاق مع الصين “سيضاعف صادراتنا”. وينص الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأسبوع الماضي على تخفيض واشنطن لبعض الرسوم المفروضة على الصادرات الصينية مقابل زيادة مشتريات الصين من المنتجات الأمريكية بقيمة نحو 20 مليار دولار خلال العامين القادمين.

