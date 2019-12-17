وكالة: روسيا ستورد 100 ألف طن من الحبوب في صورة مساعدات إنسانية لسوريا

نقلت وكالة أنباء روسية عن نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف قوله يوم الثلاثاء إن بلاده ستزود سوريا بحبوب قدرها 100 ألف طن كمساعدة إنسانية.

وقال بوريسوف إن الإمدادات ستبدأ بحلول نهاية ديسمبر كانون الأول وفقا لما ذكرته إنترفاكس.

من جهة أخرى أقر البرلمان السوري عقودا للتنقيب عن النفط مع شركتين روسيتين في مسعى لتعزيز الإنتاج الذي تضرر جراء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثمانية أعوام والعقوبات الغربية.

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) أن الصفقات تشمل التنقيب والإنتاج في ثلاثة مناطق من بينها حقل نفطي في شمال شرق سوريا وحقل غاز شمالي العاصمة دمشق.

وأضافت أن العقود التي أقرها البرلمان في جلسته يوم الاثنين وُقعت في وقت سابق من العام الجاري مع شركتي ميركوري المحدودة المسؤولية و فيلادا المحددوة المسؤولية الروسيتين.

وقال وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم إن منح العقود للشركتين يتماشى مع استراتيجية الحكومة ”ضمن التوجه… للدول الصديقة التي وقفت إلى جانب سوريا وعلى رأسها روسيا وإيران“.

وكانت سوريا تنتج نحو 380 ألف برميل من النفط يوميا قبل الحرب ولكن الإنتاج انهار بعد أن ألحق القتال الضرر بشرق البلاد الغني بالنفط.

ونقلت وسائل إعلام حكومية سورية عن غانم قوله إن وزارة النفط ستسعي لتوقيع عقود استثمار في النفط البحري التي عرقلتها عقوبات اقتصادية.

وخلال الحرب، استمرت تجارة النفط بين المناطق التي يسيطر عليها الأكراد والحكومة. كما استعادت الحكومة السيطرة على عدد من حقول الغاز بعد أن هزم الجيش تنظيم الدولة الإسلامية في جزء من محافظة دير الزور في الشرق عام 2017.

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