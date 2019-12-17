عقد اجتماع تجريبي لاجتماع الجمعية العمومية بشركة الخليج العربي للنفط

بنغازي-العنوان

عُقد في شركة الخليج العربي للنفط في بنغازي اليوم الثلاثاء الاجتماع التجريبي الثاني بالقاعة الرئيسية، تمهيداً لعقد اجتماع الجمعية العمومية.

وحضر الاجتماع أشرف العبار رئيس لجنة إدارة بشركة الخليج العربي للنفط المكلف وفضل الله احتيته عضو لجنة الإدارة للاستكشاف والإنتاج، وفرج المشاي عضو لجنة الإدارة للعمليات والصيانة والمصافي، وعبد المطلب صالح عضو لجنة الإدارة للهندسة والإنشاءات وتقنية المعلومات، ومديري الإدارات ورؤساء اللجان.

وقامت الإدارات المعنية بتقديم عرض لنشاطها خلال العام الحالي والأعمال المقترح تنفيذها، والميزانيات المقترحة لتنفيذ المشاريع والأعمال للعام القادم.