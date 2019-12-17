خزانات البريقة تستقبل 34 مليون لتر وقود

قالت الشركة الوطنية للنقل البحري إنها تسعى للحفاظ على تدفق المحروقات خوفا من حدوث أزمة نقص في الوقود.

واستقبل ميناء طرابلس الناقلة أنوار ليبيا التي افرغت حمولتها التي تبلغ ـ34 مليون لتر من البنزين في خزانات شركة البريقة بالرصيف النفطي في ميناء طرابلس.

وكانت شركة البريقة قد طمأنت المواطنين الأسبوع الماضي بشأن توفر وقود البنزين والديزل في كافة محطات التوزيع.

وشددت البريقة على استمرار تدفق الوقود عبر ميناء طرابلس ومحطة التكرير بمدينة الزاوية مطالبة في الوقت ذاته بعدم الانجرار وراء الإشاعات التي تهدف لإحداث الفوضى محذرة في الوقت نفسه من إلحاق الضرر بمستودعاتها بطريق المطار لضمان سلامة العاملين وتدفق الوقود.

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