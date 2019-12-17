سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 17ديسمبر 2019، الساعة القيم الآتية:

دولار =4.06.5(بيع وشراء) طرابلس

-دولار حوالة تركيا/دبي=4.09.5(بيع وشراء)

-دولار بشيك المصدق =4.10{الجمهورية}

-دولار بشك المصدق =4.13.5 {التجارة والتنمية}

-اليورو =4.53 (بيع وشراء)

-الباوند =5.28 (بيع وشراء)

-بطاقات 500$ دولار =3.60 (بيع وشراء)

-بطاقات 10الف دولار =3.70(بيع وشراء)

-100دينار ليبي =71.5 دينار تونسي

-100 دينار تونسي =137دينار ليبي

-100دينار ليبي =403 جنيه مصري

-الذهب المسبوك =145لجرام

-الذهب الكسر عيار 142=18 لجرام

-الفضة الكسر =1.85لجرام

*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية