سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الثلاثاء 17ديسمبر 2019، الساعة القيم الآتية:
دولار =4.06.5(بيع وشراء) طرابلس
-دولار حوالة تركيا/دبي=4.09.5(بيع وشراء)
-دولار بشيك المصدق =4.10{الجمهورية}
-دولار بشك المصدق =4.13.5 {التجارة والتنمية}
-اليورو =4.53 (بيع وشراء)
-الباوند =5.28 (بيع وشراء)
-بطاقات 500$ دولار =3.60 (بيع وشراء)
-بطاقات 10الف دولار =3.70(بيع وشراء)
-100دينار ليبي =71.5 دينار تونسي
-100 دينار تونسي =137دينار ليبي
-100دينار ليبي =403 جنيه مصري
-الذهب المسبوك =145لجرام
-الذهب الكسر عيار 142=18 لجرام
-الفضة الكسر =1.85لجرام
*يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
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