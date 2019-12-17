اختتام الحوار الاقتصادي الليبي الأمريكي

اختتم أمس الاثنين بتونس أعمال الحوار الاقتصادي الليبي الأمريكي برعاية السفارة الأمريكية الذي استمر على مدار يومين وحضره من الجانب الليبي محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

ووفقا لبيان السفارة فإن الحوار تناول مع الجانب الليبي إدارة أموال الخزانة العامة وملفات الاستثمار في قطاعات الطاقة بالإضافة لملف الحوكمة وتعزيز الشفافية.

كما تطرق خبراء الاقتصاد في وزارة الخارجية الأمريكية ووزارتي الطاقة والخزانة إلى ضرورة البحث عن طرق تعزز الاستثمارات الأجنبية وسط التحديات القائمة وثمّنت السفارة في بيانها على مشاركة المؤسسة الوطنية للنفط في الجانب الفني.

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