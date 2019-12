«المشري» يُطالب هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف صفقة «توتال» الفرنسية

خاطب رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري”، هيئة الرقابة الإدارية بشأن تنازل شركة المارثون الأمريكية عن حصتها في عقد الامتياز بشركة الواحة لصالح شركة توتال الفرنسية، دون موافقة الجانب الليبي.

وأشار “المشري” في خطابه الموجه إلى رئيس هيئة الرقابة الإدارية، بأن ما قامت به الشركة من تنازل عن حصتها يعد تعديلاً للعقد دون موافقة السلطات المختصة، وهو ما يعد مخالفًا لقانون النفط الليبي الذي يحكم عقود الامتياز، ومخالفا لاتفاقية المشاركة التي تم اعتمادها بالقانون رقم 51 لسنة 1973م.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للدولة هيئة الرقابة الإدارية بإيقاف هذه الصفقة والطعن فيها حفاظاً على حقوق ادولة الليبية وسيادتها.

