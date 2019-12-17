“السيوي” ينفي إيقاف المركزي لصرف مخصصات ارباب الأسر

أخبار ليبيا24

نفى مدير مشروع أرباب الأسر بمصرف ليبيا المركزي طرابلس سالم السيوي اليوم الثلاثاء إيقاف مصرف ليبيا المركزي صرف مخصصات أرباب الأسر للمواطنين و توقف فتح الاعتمادات.

وأكد السيوي – في تصريحات لصحيفة صدى – أن الأخبار المتداولة حول إيقاف المنحة هي أخبار عارية عن الصحة.

وأضاف مدير مشروع أرباب الأسر أن مصرف ليبيا المركزي سيوقف صرف مخصصات أرباب الأسر لسنة 2018 الإضافية بتاريخ 31 ديسمبر 2019، مشيراً إلى أن المركزي مستمر في منح باقي المخصصات.

وكان رئيس مشروع مخصصات أرباب الأسر في مصرف ليبيا المركزي بطرابلس سالم السيوي، أكد الأحد عدم وجود خطط مطروحة حاليا بشأن صرف قيمة إضافية من مخصصات أرباب الأسر عن العام الجاري أو العام المقبل.

وأعلن السيوي أن عدد أرباب الأسر المتحصلين على مخصصاتهم عن العام 2019 حتى 15 ديسمبر الجاري، بلغ 1,360 مليون رب أسرة.

وأوضح أن عدد الأفراد المستفيدين من مخصصات أرباب الأسر بلغ 6,860 مليون مواطن، مشيرا إلى أن مخصصات أرباب الأسر الموزعة على مستحقيها كلفت إلى الآن نحو 3,430 مليار دولار، على حد قوله.

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