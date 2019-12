السودان.. بنك النيل يوقع اتفاقية مع «أوراكل» الأمريكية

وقع بنك النيل السوداني اتفاقية مع شركة ”أوراكل“ الأمريكية للبرمجيات، بهدف توفير منصة مصرفية عبر الهواتف المحمولة، وهي دلالة على تحسن في علاقات السودان الاقتصادية مع الولايات المتحدة بعد سنوات من عقوبات قاسية.

وألغت الولايات المتحدة أغلب العقوبات على السودان في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2017، لكنها أبقت على قيود مرتبطة بالصراع في دارفور واستمرار إدراج واشنطن للسودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتحسنت العلاقات بين واشنطن والخرطوم منذ احتجاجات شعبية أدت في شهر أبريل/نيسان الماضي، إلى الإطاحة بالرئيس عمر البشير بعد نحو 30 عامًا في السلطة، ولوحت الولايات المتحدة إلى أنها ربما تنهي إدراج السودان في قائمة الإرهاب. وبحسب بيان صادر الثلاثاء، عن مجموعة ”سي.تي.سي“ السودانية، وهي شريك لـ“أوراكل“، فإن الاتفاقية هي أول تعاون أمريكي سوداني مهم في أكثر من عامين. وقالت السفارة الأمريكية في الخرطوم، إن الاتفاقية ”مثال على أن التغييرات التي حققها السودان ليست فقط في المجال السياسي، بل أيضًا في الاقتصاد“. وأشارت السفارة في بيان، إلى أنه جرى توقيع الاتفاقية قبل يوم في حضور مسؤولين السفارة الأمريكية. وأوضحت أن ”المنصة من أوراكل لن تحسن الكفاءة والالتزام لبنك النيل فحسب، لكن ستساعد على جعل الإقراض للشركات الصغيرة والعملاء بالمناطق الريفية أرخص وأكثر تركيزًا“. وقال مصرفي سوداني إن ممارسة أنشطة الأعمال دون الوصول إلى برمجيات ”أوراكل“ كانت مصدر إزعاج كبير، وإن شركة البرمجيات امتنعت مؤخرًا عن العمل مع بنكه خشية انتهاك العقوبات.

