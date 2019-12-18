انطلاق أعمال الملتقى البيئي الثاني

عقد صباح أمس الثلاثاء الملتقى البيئي الثاني تحت شعار “البيئة واقع ورؤية مستقبلية” برعاية وتنظيم المؤسسة الوطنية للنفط وبمشاركة من وزير الاقتصاد والصناعة علي العيساوي ومدير إدارة السلامة والبيئة في المؤسسة الوطنية للنفط خالد أبو هطوة ورئيس إدارة مجمع الحديد والصلب.

ونوقش خلال الملتقى تعزيز التعاون المشترك بين المؤسسة والجهات التنفيذية كافة للدولة في إطار الإصحاح البيئي وبرامج التنمية المستدامة ودراسة التوصيات وما توصلت إليه الأعمال الناتجة عن الملتقى الأول مشددين على ضرورة ترشيد المواطنين والشركات العاملة في ليبيا ونشر الوعي البيئي، كما شدد وزير الاقتصاد على ضرورة تشجيع المشاريع الصديقة للبيئة مؤكدا أن وزارته تشجع بشكل دائم الأعمال الصديقة للطبيعة.

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